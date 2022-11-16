Флик: Гётце сейчас — это уверенный и зрелый игрок. Я рад, что он в сборной Германии

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик в преддверии товарищеского матча с командой Омана рассказал о состоянии немецких футболистов.
«Мы смотрим на тех футболистов, которые провели много матчей. Кому-то из них может понадобиться перерыв. Мы хотим, чтобы все игроки подошли к матчу с Японией на одном уровне.
Что касается Мюллера, у него был перерыв из-за травмы. Он хорошо работал на тренировках в последнее время. У нас множество качественных футболистов в атаке. Томас сможет тренироваться с командой в субботу, то же самое касается Рюдигера.
Гётце? Марио провёл много матчей в течение последних нескольких недель. Он на отличном уровне, всё в полном порядке. Марио сейчас — это уверенный и зрелый футболист. Я счастлив, что он с нами», — приводит слова Флика Kicker.
- 16 ноября 2022
-
01:52
-
01:35
-
01:18
-
01:17
-
00:56
-
00:48
-
00:48
-
00:31
-
00:26
-
00:25
-
00:08
-
00:01
- 15 ноября 2022
-
23:44
-
23:43
-
23:30
-
23:25
-
23:20
-
23:20
-
23:12
-
23:10
-
22:57
-
22:55
-
22:49
-
22:41
-
22:38
-
22:32
-
22:25
-
22:15
-
22:00
-
21:52
-
21:50
-
21:46
-
21:45
-
21:40
-
21:30