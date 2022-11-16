Флик: Гётце сейчас — это уверенный и зрелый игрок. Я рад, что он в сборной Германии

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик в преддверии товарищеского матча с командой Омана рассказал о состоянии немецких футболистов.



«Мы смотрим на тех футболистов, которые провели много матчей. Кому-то из них может понадобиться перерыв. Мы хотим, чтобы все игроки подошли к матчу с Японией на одном уровне.



Что касается Мюллера, у него был перерыв из-за травмы. Он хорошо работал на тренировках в последнее время. У нас множество качественных футболистов в атаке. Томас сможет тренироваться с командой в субботу, то же самое касается Рюдигера.



Гётце? Марио провёл много матчей в течение последних нескольких недель. Он на отличном уровне, всё в полном порядке. Марио сейчас — это уверенный и зрелый футболист. Я счастлив, что он с нами», — приводит слова Флика Kicker.