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Флик: Гётце сейчас — это уверенный и зрелый игрок. Я рад, что он в сборной Германии

Флик: Гётце сейчас — это уверенный и зрелый игрок. Я рад, что он в сборной Германии
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Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик в преддверии товарищеского матча с командой Омана рассказал о состоянии немецких футболистов.

«Мы смотрим на тех футболистов, которые провели много матчей. Кому-то из них может понадобиться перерыв. Мы хотим, чтобы все игроки подошли к матчу с Японией на одном уровне.

Что касается Мюллера, у него был перерыв из-за травмы. Он хорошо работал на тренировках в последнее время. У нас множество качественных футболистов в атаке. Томас сможет тренироваться с командой в субботу, то же самое касается Рюдигера.

Гётце? Марио провёл много матчей в течение последних нескольких недель. Он на отличном уровне, всё в полном порядке. Марио сейчас — это уверенный и зрелый футболист. Я счастлив, что он с нами», — приводит слова Флика Kicker.

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