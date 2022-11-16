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Жозе Моуринью дисквалифицирован на два матча Серии А

Жозе Моуринью дисквалифицирован на два матча Серии А
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью дисквалифицирован на два матча Серии А, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Португальский специалист был наказан за своё поведение в матче с «Торино» (1:1). В концовке второго тайма Моуринью вышел за пределы технической зоны и пытался в грубой манере оспорить решение арбитра.

После игры португалец извинился перед главным судьёй.

Таким образом, наставник «Ромы» пропустит матчи своей команды с «Болоньей» 4 января и «Миланом» 8 января.

Римский клуб в 15 матчах Серии А набрал 27 очков и занимает седьмую позицию в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Наполи» (41).

В минувшем сезоне Моуринью привёл «Рому» к победе в Лиге конференций.

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