Жозе Моуринью дисквалифицирован на два матча Серии А

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью дисквалифицирован на два матча Серии А, сообщает La Gazzetta dello Sport.



Португальский специалист был наказан за своё поведение в матче с «Торино» (1:1). В концовке второго тайма Моуринью вышел за пределы технической зоны и пытался в грубой манере оспорить решение арбитра.

После игры португалец извинился перед главным судьёй.

Таким образом, наставник «Ромы» пропустит матчи своей команды с «Болоньей» 4 января и «Миланом» 8 января.



Римский клуб в 15 матчах Серии А набрал 27 очков и занимает седьмую позицию в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Наполи» (41).

В минувшем сезоне Моуринью привёл «Рому» к победе в Лиге конференций.

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