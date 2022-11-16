Азар: должен доказать, что могу играть в футбол. Люди сомневаются во мне, я — нет

Вингер мадридского «Реала» и сборной Бельгии Эден Азар в преддверии чемпионата мира высказался о сложностях, которые испытывал в последние годы, и обозначил нацеленность показать высокий уровень в играх за национальную команду в Катаре.
«По-прежнему ли футбол делает меня счастливым? Когда не играю, то тяжело. Если играю, то конечно! Футбол – моя жизнь. Я просто хочу играть.
Чемпионат мира? Я должен доказать всем, что могу играть в футбол. Люди сомневаются в том, что я способен это сделать, но я – нет. Но их сомнения – это нормально. Могу их понять. Я футболист, который пропустил много матчей в течение трёх последних лет. И должен доказывать высокий уровень всегда, когда играю, пусть это даже 10 или 15 минут. Я очень хочу играть, и когда у меня есть такая возможность, то должен делать это хорошо», – приводит слова Азара Marca.
Эден перешёл в «Реал» летом 2019 года из «Челси». Всего за мадридский клуб он провёл 72 матча, забил семь мячей и отдал 11 результативных передач. В текущем сезоне у Азара всего шесть матчей и один гол.
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