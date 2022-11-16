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«Дети спрашивали, где второй ребёнок». Роналду высказался о смерти новорождённого сына

«Дети спрашивали, где второй ребёнок». Роналду высказался о смерти новорождённого сына
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду в интервью журналисту The Sun Пирсу Моргану подробно рассказал о личной трагедии – потере одного из новорождённых близнецов весной этого года. 18 апреля стало известно, что его супруга Джорджина родила девочку, а мальчик скончался.

«Когда Джорджина приехала домой, дети стали спрашивать, где второй ребёнок. Спустя неделю мы приняли решение, что будем честны с детьми и скажем, что Анхель – так мы назвали сына – попадёт на небеса.

Дети всё понимают. Они подходят и говорят: «Папа, я сделал это для Анхеля» и показывают на небо. Мне это нравится, значит он – часть их жизни. Я не собираюсь лгать своим детям. Я говорю правду, хотя в данной ситуации это и трудно. Это были самые трудные полгода в моей жизни с тех пор, как умер мой отец (это случилось накануне матча квалификации ЧМ-2006 со сборной России (0:0), который состоялся в Москве 7 сентября 2005-го. – Прим. «Чемпионата»).

Потеря сблизила нас с Джорджиной и детьми. В каком-то смысле я стал более трепетным отцом, более дружелюбным. Они стали ближе ко мне, а я – к ним и Джорджине. Может ли горе разрушить семью? Бывает и такое, но не в нашем случае. После случившегося наша семья стала ещё крепче, а я чувствую больше любви к супруге и детям. Отчасти теперь я вижу свою жизнь с новой стороны», – приводит слова Роналду The Sun.

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