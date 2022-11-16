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Криштиану Роналду признался, что хранит прах ушедших из жизни отца и новорождённого сына

Криштиану Роналду признался, что хранит прах ушедших из жизни отца и новорождённого сына
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37-летний португальский звёздный форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду признался в интервью, что хранит прах отца — Жозе Авейру, ушедшего из жизни ещё в 2005 году, и новорождённого сына Анхеля.

«Прах моего отца и прах моего сына со мной. Я хочу сохранить их на протяжении своей жизни, а не развеять их над океаном. Я вспоминаю их всё время. Они помогают мне становиться лучше, быть хорошим человеком и отцом. Это их послание для меня – оно невероятно важно. Я горжусь ими», — приводит слова Роналду The Sun.

Напомним, в нынешнем сезоне Роналду принял участие в 16 встречах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года и имеет опцию продления на один сезон. Текущая трансферная стоимость футболиста оценивается в € 20 млн.

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