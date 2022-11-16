Криштиану Роналду признался, что хранит прах ушедших из жизни отца и новорождённого сына

37-летний португальский звёздный форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду признался в интервью, что хранит прах отца — Жозе Авейру, ушедшего из жизни ещё в 2005 году, и новорождённого сына Анхеля.
«Прах моего отца и прах моего сына со мной. Я хочу сохранить их на протяжении своей жизни, а не развеять их над океаном. Я вспоминаю их всё время. Они помогают мне становиться лучше, быть хорошим человеком и отцом. Это их послание для меня – оно невероятно важно. Я горжусь ими», — приводит слова Роналду The Sun.
Напомним, в нынешнем сезоне Роналду принял участие в 16 встречах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года и имеет опцию продления на один сезон. Текущая трансферная стоимость футболиста оценивается в € 20 млн.
Разлад в Португалии? Это реакция Бруну на интервью Роналду?
- 16 ноября 2022
-
03:27
-
03:19
-
03:08
-
03:05
-
03:03
-
02:56
-
02:51
-
02:34
-
02:20
-
02:02
-
02:02
-
01:52
-
01:35
-
01:18
-
01:17
-
00:56
-
00:48
-
00:48
-
00:31
-
00:26
-
00:25
-
00:08
-
00:01
- 15 ноября 2022
-
23:44
-
23:43
-
23:30
-
23:25
-
23:20
-
23:20
-
23:12
-
23:10
-
22:57
-
22:55
-
22:49
-
22:41