Браиму Диасу предложили заменить травмированного Амина Арита в заявке Марокко на ЧМ

Федерация футбола Марокко связывалась с атакующим полузащитником «Милана» Браимом Диасом, желая включить его в заявку сборной Марокко на чемпионат мира в Катаре вместо Амина Арита, сообщает Marca.
Арит получил травму крестообразных связок колена в последний момент перед мундиалем – за «Марсель» в игре чемпионата Франции с «Монако». Марокканцы вскоре после этой новости связались с Диасом на предмет его включения в список игроков сборной на чемпионат мира.
Однако, несмотря на юридическую возможность (у Диаса марокканские корни по отцу и соответствующий паспорт – Прим. «Чемпионата»), попытка успехом не увенчалась. Как сообщает издание, причина – слишком малое количество дней до старта чемпионата мира. Также Браим не оставляет надежд выступать за сборную Испании, в составе которой в 2021 году уже провёл один товарищеский матч.
Браим Диас выступает за «Милан» на правах аренды с правом выкупа у мадридского «Реала». В текущем сезоне футболист принял участие в 17 матчах и забил четыре гола в Серии А – «Удинезе», «Ювентусу» и дважды «Монце».
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