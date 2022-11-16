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«Судить об этом – не моя работа». Рангник отреагировал на критику от Криштиану Роналду

«Судить об этом – не моя работа». Рангник отреагировал на критику от Криштиану Роналду
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63-летний немецкий наставник сборной Австрии Ральф Рангник ответил на слова звёздного форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, который в скандальном интервью The Sun отметил, что до его назначения в стан «манкунианцев» португалец даже не слышал о нём и не считает его тренером.

«Я главный тренер сборной Австрии, так что, судить об этом – не моя работа. Это работа «Манчестер Юнайтед» и спортивных журналистов», — цитирует Рангника Goal.

Напомним, по ходу сезона-2021/2022 Рангник на временной основе руководил «Манчестер Юнайтед» в качестве главного тренера. Предполагалось, что после он станет консультантом клуба, однако в итоге «красные дьяволы» объявили о полном расставании с немцем. Под руководством Рангника «Манчестер Юнайтед» провёл 29 матчей во всех турнирах, в которых одержал 11 побед, девять раз сыграл вничью и потерпел девять поражений.

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