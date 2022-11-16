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В «Пари НН» сообщили, кто возглавил команду после ухода Галактионова

В «Пари НН» сообщили, кто возглавил команду после ухода Галактионова
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«Пари Нижний Новгород» начал подготовку к матчу Кубка России с «Химками» после ухода с поста наставника команды Михаила Галактионова. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Антон Хазов, сообщает официальный сайт нижегородского клуба.

Хазову будут помогать Валерий Бурлаченко, Арнольд Слабодич, Олег Макеев, а также привлечённые из молодёжного состава в тренерский штаб первой команды Дмитрий Полянин и Валерий Клейменов.

Официальный сайт «Пари НН» также сообщает, что все футболисты работают в общей группе, а перед началом тренировки во вторник, 15 ноября, Антон Хазов вручил приз лучшему игроку первого круга в составе команды – опорному полузащитнику Николаю Калинскому.

Матч Кубка России «Химки» – «Пари Нижний Новгород» состоится во вторник, 22 ноября. Начало – в 17:30. После четырёх игр нижегородцы находятся на первом месте в своей группе, набрав 8 очков. Столько же у «Локомотива», семь – у «Краснодара», одно – у «Химок».

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