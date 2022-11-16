Орлов: у Слуцкого нет харизмы. После такой работы в «Рубине», кто им заинтересуется?

Известный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал решение 51-летнего российского специалиста Леонида Слуцкого покинуть казанский «Рубин» по собственному желанию.
«С чем связано решение Слуцкого уйти из «Рубина»? Неуверенностью в себе. Это говорит о его душевном состоянии. Что подсказывает внутренний голос, то и нужно делать. А куда деваться?
Может ли он пригодиться клубам РПЛ? Навыки тренерского мастерства у него есть. Но у Слуцкого нет харизмы, которая его бы удерживала. После такой неудачной работы в «Рубине», какой клуб заинтересуется в его услугах?» — приводит слова Орлова Sport24.
Напомним, Слуцкий возглавлял «Рубин» с декабря 2019 года. Под его руководством казанцы заняли четвёртое место в РПЛ сезона-2020/2021. По итогам сезона-2021/2022 «Рубин» вылетел в Первую лигу, где после 18-го тура занимает пятое место в турнирной таблице.
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