Роналду: только любовь моей семьи помогла справиться с этой болью

Форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду в интервью журналисту Пирсу Моргану рассказал о том, как он и его супруга Джорджина пережили личную трагедию, связанную с потерей новорождённого сына.
«Было трудно понять, что происходило в тот период нашей жизни. Только любовь моей семьи помогла справиться с этой болью. Это был трудный момент для нас с Джорджиной, но мы сказали себе: «У нас ещё есть дети. Да, мы потеряли сына, Анхеля, но у нас родилась дочь, Белла – и мы должны быть счастливы. Ради детей».
Это трудно объяснить, но в тот момент я был одновременно разбит и счастлив. Трагедия и подарок одновременно. Я никогда не чувствовал чего-то подобного. Это трудно объяснить. Непонятно, плачешь ты или улыбаешься – потому что никогда не переживал ничего похожего. Организм реагирует абсолютно по-новому.
Очень хорошо помню свои ощущения и чувства в тот момент. И то, как я выглядел. У меня нет слов, чтобы описать, что я чувствовал в тот момент. Это очень сильные чувства, безумные эмоции. Один ребёнок умер, а другой – выжил. Это трудно объяснить», – приводит слова Роналду The Sun.
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