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Ташуев вспомнил, как Галицкий смотрел тренировки «Краснодара» онлайн с яхты на Сардинии

Ташуев вспомнил, как Галицкий смотрел тренировки «Краснодара» онлайн с яхты на Сардинии
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Главный тренер грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев рассказал о президенте «Краснодара» Сергее Галицком, вспомнив две интересных истории, которые хорошо иллюстрируют его любовь к футболу.

«Есть история, которая полностью описывает одержимость Галицкого футболом. Звонит мне однажды Сергей Николаевич: «Во сколько завтра тренировка?». Отвечаю – в пять вечера. Он расстроился: «К сожалению, не успею – лечу в Москву позавтракать с министром иностранных дел Великобритании». Я говорю: «Ну, ничего страшного. Летите – потом расскажете, как всё прошло». На следующий день вывожу команду на тренировку, а Галицкий стоит у поля: «Я прямо из аэропорта. Всё сделал, чтобы успеть!».

Вспомнил ещё один случай. Сергей Николаевич отдыхал на своей яхте в Сардинии. Вдруг звонит: «Мне не понравилось, как этот игрок по мячу сегодня ударил на тренировке». Я в шоке: «Вы же в Сардинии! Откуда вы это знаете!?». Оказалось, ему поставили камеры на поле, чтобы на яхте можно было смотреть прямые трансляции тренировок», – приводит слова Ташуева Sport24.

Сергей Ташуев был главным тренером «Краснодара» в течение года – с ноября 2009-го по декабрь 2010-го. Под его руководством команда провела 40 матчей, в которых одержала 19 побед, 10 встреч завершились вничью, 11 – поражениями. Позже он тренировал «Спартак» (Нальчик), белгородский «Салют», донецкий «Металлург», махачкалинский «Анжи», «Кубань», а также «Чайку» из Песчанокопского и дважды – солигорский «Шахтёр».

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