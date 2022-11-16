Испанское агентство может предложить Андрея Лунёва клубам из Франции и США

Антон Смирнов, агент российского вратаря леверкузенского «Байера» Андрея Лунёва, рассказал о вариантах, которые могут появиться у футболиста зимой.



«Сейчас к Андрею есть определенный интерес, с января будем вести активные переговоры. Провели встречу в Германии с агентством, которое опекает Азмуна. Сейчас они занимаются составлением списка клубов, которые потенциально могут быть интересны нам, которым может быть интересен Андрей и которые потянут определённые условия, в том числе финансовые.



Есть и еще ряд крупных агентов и агентств, которые проявляют интерес к Лунёву. Вчера общался с испанским агентством, у них есть вариант предложить Андрея одному французскому клубу и команде из MLS. Ему это тоже интересно, тем более, завтра «Байер» сыграет товарищеский матч в США, у Лунёва хорошие шансы выйти на поле. Пусть смотрят, решают. Но нам сейчас нужен конкретный оффер – без него нет смысла разговаривать. Если он поступит, можно общаться с «Байером», включать различные механизмы, убеждать», – приводит слова Смирнова «РБ Спорт».



Лунёв стал игроком «Байера» в июле 2021 года. За это время он успел провести за команду только три матча: два – в сезоне-2021/22 (с «Фрайбургом» и «Ференцварошем») и один – в текущем сезоне (с «Аугсбургом»). Андрей восстановился после травмы, полученной в середине августа, но остаётся дублёром Лукаша Градецки.