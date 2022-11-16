Экс-игрок «Спартака» Ковтун назвал позиции, которые необходимо усилить клубу зимой

Бывший защитник «Спартака» Юрий Ковтун считает, что московскому клубу необходимо обратить внимание на возможное усиление позиции центрального защитника в ближайшее зимнее трансферное окно.
«Не совсем корректно говорить, какие позиции и кем надо усилить «Спартаку». У каждого есть своё видение. Я вижу по одному, а руководство и тренерский штаб отталкиваются от того, что они на данный момент понимают. У них каждый футболист команды на виду, они наблюдают за перспективой игроков и оценивают, есть ли конкуренция и на какой позиции.
У «Спартака» есть хорошая линия атаки. Наверное, красно-белым нужно приобрести кого-то в центр защиты, но всё будет согласовываться с тренерским штабом. Они будут делать предложения о трансферах руководству, которое будет принимать окончательное решение», — приводит слова Ковтуна Metaratings.
Напомним, «Спартак» завершил первую часть сезона в чемпионате России на втором месте, набрав 36 очков в 17 турах. Отставание от лидера в лице «Зенита» составляет шесть баллов.
Самые дорогие футболисты по сумме трансферов.
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