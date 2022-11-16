Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Спартака» Ковтун назвал позиции, которые необходимо усилить клубу зимой

Экс-игрок «Спартака» Ковтун назвал позиции, которые необходимо усилить клубу зимой
Комментарии

Бывший защитник «Спартака» Юрий Ковтун считает, что московскому клубу необходимо обратить внимание на возможное усиление позиции центрального защитника в ближайшее зимнее трансферное окно.

«Не совсем корректно говорить, какие позиции и кем надо усилить «Спартаку». У каждого есть своё видение. Я вижу по одному, а руководство и тренерский штаб отталкиваются от того, что они на данный момент понимают. У них каждый футболист команды на виду, они наблюдают за перспективой игроков и оценивают, есть ли конкуренция и на какой позиции.

У «Спартака» есть хорошая линия атаки. Наверное, красно-белым нужно приобрести кого-то в центр защиты, но всё будет согласовываться с тренерским штабом. Они будут делать предложения о трансферах руководству, которое будет принимать окончательное решение», — приводит слова Ковтуна Metaratings.

Напомним, «Спартак» завершил первую часть сезона в чемпионате России на втором месте, набрав 36 очков в 17 турах. Отставание от лидера в лице «Зенита» составляет шесть баллов.

Самые дорогие футболисты по сумме трансферов.

«Спартак» преследует «Зенит», Карпин наслаждается. Итоги осенней части РПЛ «Спартак» преследует «Зенит», Карпин наслаждается. Итоги осенней части РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022