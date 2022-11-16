Орлов – о Сычевом: защитники не знают, на что он способен. Но через год всё поймут

Спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался о неожиданно высокой результативности 26-летнего российского нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого, сравнив его с лучшим бомбардиром прошлого сезона Российской Премьер-Лиги Гамидом Агаларовым, выступавшим за «Уфу».
«На мой взгляд — парню надо как минимум до конца сезона доиграть в «Оренбурге» для того, чтобы не получилась история с Агаларовым. Где Агаларов сейчас? Сычевому необходима психологическая устойчивость. Сейчас он забивает потому что он — новичок. Защитники ещё даже не знают, на что он способен. Но через год всё поймут и разберутся. Тренеры других команд изучат игру Сычевого и ему будет трудно.
Сычевому сейчас надо получить, повторюсь, психологическую устойчивость. Ему нужно самому в себя поверить. Он ведь начал с хет-трика, а потом был в запасе. Он еще несостоявшийся, неоформившийся мастер. Он только перспективный.
Личка — очень хороший тренер для Сычевого. Он настоящий тренер, хотя и допустил эту авантюру в матче с «Зенитом». Он не поменял рисунок игры на этот матч. После восьми пропущенных могли и уволить. Тренер должен уметь не давать сопернику размахнуться и реализовать преимущество. Но он этим не озадачился. Искусство тренера — умение приспосабливаться к сопернику разных сил и возможностей. При всем этом, «Оренбург» идёт хорошо. За этого тренера Сычевому нужно держаться хотя бы до июня», — приводит слова Орлова Sport24.
Напомним, в нынешнем сезоне Сычевой принял участие в 17 встречах за «Оренбург» во всех турнирах, в которых отметился 16 голами и двумя результативными передачами. У Агаларова же в прошлом сезоне за «Уфу» было 20 забитых мячей и две голевые передачи в 33 матчах.
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