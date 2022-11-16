Агент Лунёва: «Байер» не хочет отпускать Андрея, но конкурировать с Градецки невозможно

Антон Смирнов, являющийся агентом российского вратаря «Байера» Андрея Лунёва, прокомментировал встречу с руководством клуба касательно будущего футболиста. Голкипер хочет играть, однако пребывает в статусе запасного, тогда как игровую практику безальтернативно получает Лукаш Градецки.
«Позиция руководства «Байера» простая – отпускать Лунёва не хотят до конца контракта, потому что равноценной замены нет. Андрей во всех смыслах устраивает клуб, но именно в том статусе, в котором он сейчас находится. Конкурировать с Градецки фактически невозможно, поводов для того, чтобы его менять нет – это тоже прозвучало. Но мы и так это понимаем. Чтобы отпустить Андрея, нужно найти замену, что зимой сделать нереально. Продление контракта также маловероятно – если мы сами инициируем разговоры об уходе зимой, какой в этом смысл. Но если Андрей не найдёт каких-то вариантов или захочет остаться, в марте-апреле можем вернуться к этому вопросу», – приводит слова Смирнова «РБ Спорт».
Отметим, что два варианта Смирнов уже обозначил. По словам представляющего интересы Лунёва менеджера, в ближайшее время испанское агентство может предложить российского вратаря одному из французских клубов, а также клубу из МЛС. В сезоне-2022/23 Андрей провёл за «Байер» только одну игру.
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