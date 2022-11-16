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Якубко считает, что Захарян может стать основным в «Челси», в случае оформления перехода

Якубко считает, что Захарян может стать основным в «Челси», в случае оформления перехода
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Бывший нападающий «Амкара» и сборной Словакии Мартин Якубко высказался о возможном переходе 19-летнего российского форварда московского «Динамо» Арсена Захаряна в лондонский «Челси».

«Раз переговоры по Захаряну идут, наверное, к нему есть реальный интерес со стороны «Челси». Захарян на самом деле хороший футболист, он в полном порядке, но есть очень много нюансов, которые мы не видим и не в курсе которых. Потенциал у него есть, но зависит от того, с какой целью его берут тренер и руководство «Челси» — на перспективу и потихонечку включать в тренировочный процесс или его сразу хотят поставить в основной состав.

Перейти из российской Премьер-Лиги в английскую — это очень тяжёлый прыжок. Полагаю, если трансфер состоится, его будут неспешно подключать к тренировкам с первой командой, дадут время, чтобы привыкнуть, и тогда Захарян вполне может стать основным футболистом «Челси», — приводит слова Якубко «РБ Спорт».

Напомним, в текущем сезоне Захарян провёл за «Динамо» 19 матчей во всех турнирах. На счету 19-летнего полузащитника три гола и шесть результативных передач. Ранее сообщалось, что «Челси» не оставил идею с трансфером Арсена и зимой может вновь вернуться с предложением к московскому клубу.

Какие европейские клубы интересовались Арсеном Захаряном?

«Я хочу в «Челси». В «Зенит» — не хочу!» Арсен Захарян — о мечте и не только «Я хочу в «Челси». В «Зенит» — не хочу!» Арсен Захарян — о мечте и не только
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