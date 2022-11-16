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Щенсны заявил, что не сыграет на ЧМ-2026

Щенсны заявил, что не сыграет на ЧМ-2026
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Вратарь туринского «Ювентуса» и сборной Польши Войцех Щенсны заявил, что чемпионат мира в Катаре 2022 года станет для него последним в его профессиональной карьере.

«Чемпионат мира 2026? Я не могу представить, что смогу играть в футбол в 2026 году с тем же огнём, что и в настоящий момент, и это означает, что я не буду играть в футбол», — сказал Щенсны в интервью TVP Sport.

Ранее 32-летний поляк вошёл в окончательную заявку своей сборной на катарский мундиаль. На групповом этапе турнира команда Польши сыграет Аргентиной, Мексикой и Саудовской Аравией.

Щенсны стал игроком «Ювентуса» летом 2017 года. Ранее в Италии польский вратарь также играл за «Рому». В 13 матчах нынешнего сезона Щенсны пропустил 12 мячей и семь сыграл «на ноль». В составе своей национальной команды Войцех провёл 66 поединков, в которых пропустил 61 мяч, при этом 27 раз сумел сохранить ворота сухими.

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