Первый тренер Дзюбы: вариант с «Торпедо» маловероятен для Артёма, а вот Италия

Первый тренер российского форварда Артёма Дзюбы Александр Шупляков сообщил, где игрок может продолжить футбольную карьеру.



7 ноября 2022 года стало известно о том, что 34-летний нападающий разорвал контракт с турецкой «Аданой Демирспор» и на данный момент находится без команды.

«Если бы наша сборная сейчас играла на чемпионате мира в Катаре, то было бы фантастикой увидеть Артёма Дзюбу в главной команде. Решение принимает Валерий Карпин и его тренерский штаб.

Сейчас не видно Артёма в играх за команду, футболист находится в поисках нового клуба. Куда ему сборная? Может, Дзюбе пора и завершить карьеру в национальной команде, но не из-за своего возраста. Есть недопонимание и неясность в отношениях с Валерием Карпиным. В любом случае, решение за самим Артёмом.

Я переживаю за Дзюбу, ведь сейчас он должен как можно быстрее найти себе новый клуб. Время течёт быстро, есть варианты и надо успеть. Вариант с «Торпедо» маловероятен, а вот Италия…» — приводит слова Шуплякова Sport24.

В этом сезоне россиянин провёл за «Адана Демирспор» 5 встреч и забил 1 гол. До переезда в Суперлигу Дзюба выступал за питерский «Зенит».