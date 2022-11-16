Первый тренер Дзюбы: вариант с «Торпедо» маловероятен для Артёма, а вот Италия

Первый тренер российского форварда Артёма Дзюбы Александр Шупляков сообщил, где игрок может продолжить футбольную карьеру.
7 ноября 2022 года стало известно о том, что 34-летний нападающий разорвал контракт с турецкой «Аданой Демирспор» и на данный момент находится без команды.
«Если бы наша сборная сейчас играла на чемпионате мира в Катаре, то было бы фантастикой увидеть Артёма Дзюбу в главной команде. Решение принимает Валерий Карпин и его тренерский штаб.
Сейчас не видно Артёма в играх за команду, футболист находится в поисках нового клуба. Куда ему сборная? Может, Дзюбе пора и завершить карьеру в национальной команде, но не из-за своего возраста. Есть недопонимание и неясность в отношениях с Валерием Карпиным. В любом случае, решение за самим Артёмом.
Я переживаю за Дзюбу, ведь сейчас он должен как можно быстрее найти себе новый клуб. Время течёт быстро, есть варианты и надо успеть. Вариант с «Торпедо» маловероятен, а вот Италия…» — приводит слова Шуплякова Sport24.
В этом сезоне россиянин провёл за «Адана Демирспор» 5 встреч и забил 1 гол. До переезда в Суперлигу Дзюба выступал за питерский «Зенит».
- 16 ноября 2022
-
06:23
-
06:07
-
05:47
-
04:56
-
04:52
-
04:40
-
04:32
-
04:21
-
04:20
-
04:05
-
03:49
-
03:36
-
03:27
-
03:19
-
03:08
-
03:05
-
03:03
-
02:56
-
02:51
-
02:34
-
02:20
-
02:02
-
02:02
-
01:52
-
01:35
-
01:18
-
01:17
-
00:56
-
00:48
-
00:48
-
00:31
-
00:26
-
00:25
-
00:08
-
00:01