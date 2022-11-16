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Зиньковский: победа Аргентины на последнем ЧМ Месси в карьере? Не, не хочу, ха-ха

Зиньковский: победа Аргентины на последнем ЧМ Месси в карьере? Не, не хочу, ха-ха
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Российский полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский рассказал, за кем будет следить во время чемпионата мира 2022 в Катаре.

«На чемпионат мира в Катар вряд ли поеду. За кого буду болеть? Я больше персонально слежу. Нравится смотреть за игрой футболистов, причём вне зависимости от позиций. Если всё же выбирать сборные, то, наверное, Франция и Бельгия мне симпатичны больше остальных. Победа Аргентины на последнем чемпионате мира Месси в карьере? Не, не хочу, ха-ха», — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Чемпионат мира в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря.

Катарская сборная сыграет в матче открытия с командой Эквадора в воскресенье, 20 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00.

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