У Бускетса есть два варианта продолжения карьеры, но он хочет подождать предложения из МЛС

Хавбек «Барселоны» Серхио Бускетс до сих пор не определился со своим будущим.
Каталонцы до сих пор рассчитывают продлить с 34-летним испанцем соглашения, однако до заключения сделки предстоит сделать ещё много шагов. Как неоднократно сообщалось ранее в СМИ, сам Бускетс действительно рассматривают возможность ухода из стана сине-гранатовых летом 2023 года по истечении его действующего контракта. По информации журналиста-инсайдера Экрема Конура, к Серхио проявляют интерес две команды из Саудовской Аравии, однако сам хавбек предпочитает продолжить карьеру в МЛС.
В нынешнем сезоне капитан «Барселоны» принял участие в 16 встречах и отметился одним результативным пасов. Суммарно Бускетс провёл за каталонцев 696 матчей, в которых забил 18 голов и отдал 44 ассиста.
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