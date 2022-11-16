Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

У Бускетса есть два варианта продолжения карьеры, но он хочет подождать предложения из МЛС

У Бускетса есть два варианта продолжения карьеры, но он хочет подождать предложения из МЛС
Комментарии

Хавбек «Барселоны» Серхио Бускетс до сих пор не определился со своим будущим.

Каталонцы до сих пор рассчитывают продлить с 34-летним испанцем соглашения, однако до заключения сделки предстоит сделать ещё много шагов. Как неоднократно сообщалось ранее в СМИ, сам Бускетс действительно рассматривают возможность ухода из стана сине-гранатовых летом 2023 года по истечении его действующего контракта. По информации журналиста-инсайдера Экрема Конура, к Серхио проявляют интерес две команды из Саудовской Аравии, однако сам хавбек предпочитает продолжить карьеру в МЛС.

В нынешнем сезоне капитан «Барселоны» принял участие в 16 встречах и отметился одним результативным пасов. Суммарно Бускетс провёл за каталонцев 696 матчей, в которых забил 18 голов и отдал 44 ассиста.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022