Джалилов: Бердыев – лучший тренер в моей карьере
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Полузащитник сборной Таджикистана и экс-игрок казанского «Рубина» Алишер Джалилов высказал своё мнение о тренере Курбане Бердыеве.
«Может быть, он мало что дал мне конкретно как игроку, но это лучший тренер из всех, кто был в моей карьере. Я такого специалиста больше не видел.
У него вообще не было мелочей, ему было важно всё досконально изучить. У него всё чётко было, расписано, разложено по полочкам. Более профессионального тренера я не видел, хотя работал до и после него со многими специалистами.
Курбан Бекиевич мало говорит, но всегда по делу. Очень серьёзный человек, строгий. Мы лишний раз боялись у него что-то спросить», – приводит слова Джалилова Metaratings.
Также похвала Бердыеву досталась и от Томаша Чижека:
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