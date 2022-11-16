Джалилов: Бердыев – лучший тренер в моей карьере

Полузащитник сборной Таджикистана и экс-игрок казанского «Рубина» Алишер Джалилов высказал своё мнение о тренере Курбане Бердыеве.



«Может быть, он мало что дал мне конкретно как игроку, но это лучший тренер из всех, кто был в моей карьере. Я такого специалиста больше не видел.



У него вообще не было мелочей, ему было важно всё досконально изучить. У него всё чётко было, расписано, разложено по полочкам. Более профессионального тренера я не видел, хотя работал до и после него со многими специалистами.



Курбан Бекиевич мало говорит, но всегда по делу. Очень серьёзный человек, строгий. Мы лишний раз боялись у него что-то спросить», – приводит слова Джалилова Metaratings.

Также похвала Бердыеву досталась и от Томаша Чижека: