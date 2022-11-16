Евгений Алдонин: иностранцы в ЦСКА скисли

Бывший полузащитник московского ЦСКА Евгений Алдонин высказался о первой части сезона столичной команды.
«Не свидетельствуют ли стычки с легионерами о нервозности Федотова в ЦСКА? Чтобы об этом говорить, нужно находиться внутри команды. Можно что угодно предполагать и прогнозировать, но думаю, что главный тренер опытен и должен контролировать ситуацию, связанную с легионерами. Но да, в конце первой части чемпионата иностранные игроки «армейцев» скисли и играют немного блекло.
Доволен или нет, нужно играть теми футболистами, которые у тебя есть и выжимать из них максимум. Вы видели, на что способен Карраскаль, когда он в форме? То же самое касается и Медины. Они профессионалы и приезжают сюда не просто зарабатывать, а добывать медали, желательно наивысшей ценности.
Не хватает в какой-то степени мастерства. Когда казалось, что всё налаживается и команда набирает ход, потом несколько осечек выбивают из колеи и футболисты теряют уверенность. Не хватает какой-то агрессии в атаке и, повторюсь, мастерства. Даже при наличии моментов не реализовывается преимущество, которое создаётся», – приводит слова Алдонина Metaratings.
- 16 ноября 2022
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