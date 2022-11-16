Нападающий «Милана» Браим Диас: в 2022 году были прекрасные моменты

Испанский форвард «Милана» Браим Диас, который может сыграть на грядущем ЧМ-2022 за Марокко, заявил, что у «россонери» в нынешнем году было много прекрасных моментов после того, как клуб продолжительный период времени не радовал своих фанатов, полностью забыв о любых титулах.

В мае «Милан» стал чемпионом Серии А, а недавно команда сумела пробиться в 1/8 финала Лиги чемпионов, где сыграет с «Тоттенхэмом».

«В воскресенье мы сыграли последний матч на «Сан-Сиро». У нас были там прекрасные моменты в этом году. Будут ещё! Увидимся в январе!» – написал 23-летний футболист в социальной сети.

В сезоне-2022/2023 Диас принял участие в 17 матчах за итальянский клуб во всех турнирах, забил четыре гола и отдал один ассист.

Ибрагимович заводит болельщиков «Милана» после чемпионства. Видеоролик: