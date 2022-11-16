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Стал известен клуб, отпустивший наибольшее количество игроков на чемпионат мира в Катар

Стал известен клуб, отпустивший наибольшее количество игроков на чемпионат мира в Катар
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После дедлайна для заявок игроков на чемпионат мира 2022 года в Катаре определились клубы, из которых в национальные команды вызвано наибольшее количество игроков.

Больше всего футболистов в стан своих сборных отпустила мюнхенская «Бавария». 17 игроков действующего чемпиона Германии сыграют за восемь различных сборных: Камерун (Эрик Шупо-Мотинг), Канаду (Альфонсо Дэвис), Хорватию (Йосип Станишич), Францию (Лукас Эрнандес, Дайо Юпамекано, Бенжамен Павар, Кингли Коман), Германию (Мануэль Нойер, Леон Горецка, Серж Гнабри, Лерой Зане, Джамал Мусиала, Йозуа Киммих, Томас Мюллер), Марокко (Нуссайр Мазрауи), Нидерланды (Маттейс де Лигт), Сенегал (Садио Мане).

По 16 игроков будут представлять «Манчестер Сити» и «Барселону», 14 — «Манчестер Юнайтед» и 13 — мадридский «Реал». Ещё девять клубов отправили в сборные по 10 и более футболистов.

Чемпионат мира стартует уже в воскресенье, 20 ноября, матчем хозяев турнира, сборной Катара, с командой Эквадора. Финальная игра мундиаля пройдёт 18 декабря.

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