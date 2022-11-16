Кафу: ЧМ-2022 — прекрасная возможность для Бразилии разрушить европейское господство

Бывший футболист сборной Бразилии Маркос Кафу заявил, что сборная Бразилии является главным фаворитом предстоящего чемпионата мира 2022 года в Катаре, благодаря игровой форме, в которой находится лидер команды и нападающий «ПСЖ» Неймар.

«Чемпионат мира в Катаре — это прекрасная возможность разрушить европейское господство. Это идеальное время для Бразилии, чтобы снять проклятие и выиграть титул. Аргентина и Бразилия — два фаворита. Они имеют большой потенциал для победы на турнире. Тот факт, что Бразилия не выигрывала титул 20 лет, немного влияет на болельщиков и немного лишает уверенности в сборной. Но в этом году я думаю, что Бразилия возвращается.



С Неймаром в форме у нас очень хорошие шансы выиграть чемпионат мира, потому что он игрок, который действительно имеет значение на поле. Мы возлагаем надежды на его талант, но он играет не один. Я уверен, что он будет мотивировать других игроков.



Другие фавориты? Бельгия, Дания, Португалия и Сербия, как бы невероятно это ни звучало. Сербия квалифицировалась первой в своей группе. Они очень хорошо выступили в квалификации к чемпионату мира. У них сильная команда, и они не боятся играть в футбол против любого соперника. Франция тоже будет очень сильна, как и на последнем чемпионате мира», — приводит слова Кафу RMC Sport.

Сборная Бразилии не выигрывала чемпионаты мира с 2002 года. На турнире в Катаре бразильцы сыграют с национальными командами Сербии, Швейцарии и Камеруна.

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