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Источник: Бекхэм поддерживает Роналду в конфликте с «МЮ» и зовёт его в свой клуб

Источник: Бекхэм поддерживает Роналду в конфликте с «МЮ» и зовёт его в свой клуб
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Бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм поддерживает Криштиану Роналду на фоне конфликта португальца с «Манчестер Юнайтед», информирует The Sun.

Согласно сведениям источника, Бекхэм назвал отношение «красных дьяволов» к Роналду неуважением. Также он остался недоволен некоторыми экс-игроками «Манчестер Юнайтед», которые выступили с публичной критикой Криштиану.

В случае ухода Роналду из «МЮ» Бекхэм готов пригласить футболиста в свой клуб — американский «Интер Майами».

Напомним, недавно Роналду дал интервью, в котором нелестно высказался о руководстве и тренерском штабе «Манчестер Юнайтед», а также подверг сомнению правильность политики клуба. Этот материал вызвал немалый резонанс среди футбольной общественности. Многие стали критиковать Криштиану за публичные жалобы на клуб и его сотрудников.

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