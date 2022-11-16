Финал женского чемпионата Мексики посмотрело более 5 млн человек

Финал женского чемпионата Мексики, в котором встретились «УАНЛ-Тигрес» и «Америка», посмотрело 5,3 млн зрителей, сообщается на официальном сайте турнира.



Двухматчевое противостояние завершилось победой «УАНЛ-Тигрес» (1:0, 2:0). Встречи транслировались одновременно на телевидении и стриминговом сервисе. Первую игру посмотрело 2,48 млн человек, а вторая встреча стала самой популярной в истории турнира — за ней наблюдали 2,88 млн зрителей. Примечательно, что аудитория финала женского чемпионата Мексики превзошла количество зрителей, следивших за финалом Национальной женской футбольной лиги США (NWSL), который прошёл 29 октября.



Рекорд посещаемости финала мексиканской женской лиги также был побит — в общей сложности два матча посетили 94 269 человек.