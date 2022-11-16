Ушёл из жизни 42-летний французский арбитр, работавший на матчах Лиги 1

Сегодня, 16 ноября, в возрасте 42 лет ушёл из жизни французский арбитр Йохан Хамель, информирует организация SAFE, представляющая судей элитных дивизионов чемпионата Франции.

«Судейский мир в трауре. Сегодня мы узнали о смерти нашего коллеги и друга Йохана Хамеля. Выражаем свои глубочайшие соболезнования его семье, близким и друзьям. Йохан, нам будет тебя не хватать», — написала пресс-служба SAFE в «Твиттере».

Стоит отметить, что в нынешнем сезоне Хамель был главным арбитром восьми матчей французской Лиги 1. Последней игрой, которую он обслуживал, стал матч «Лилль» — «Ренн» (1:1), который прошёл 6 ноября. Всего в нынешнем сезоне Йохан показал 23 жёлтые и две красные карточки, а также назначил пять пенальти.