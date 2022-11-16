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Женская сборная Англии сыграла вничью с Норвегией

Женская сборная Англии сыграла вничью с Норвегией
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В товарищеском матче женская сборная Англии встречалась с национальной командой Норвегии. Игра прошла на стадионе «Пинатар Арена» в Мурсии (Испания) и завершилась ничьей со счётом 1:1.

На 33-й минуте встречи счёт открыла футболистка сборной Англии Рэйчел Дэйли. Результативную передачу отдала английская нападающая Клои Келли. На 72-й минуте норвежская защитница Аня Сёнстеволд получила вторую жёлтую карточку и была вынуждена покинуть поле, оставив команду в меньшинстве. Через восемь минут сборная Норвегии сумела сравнять счёт — гол забила норвежская футболистка Фрида Леонхардсен Маанум.

Таким образом, женская сборная Англии завершила 2022 год без поражений. Напомним, англичанки являются действующими чемпионками Европы по футболу.

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