Женская сборная Англии сыграла вничью с Норвегией

В товарищеском матче женская сборная Англии встречалась с национальной командой Норвегии. Игра прошла на стадионе «Пинатар Арена» в Мурсии (Испания) и завершилась ничьей со счётом 1:1.



На 33-й минуте встречи счёт открыла футболистка сборной Англии Рэйчел Дэйли. Результативную передачу отдала английская нападающая Клои Келли. На 72-й минуте норвежская защитница Аня Сёнстеволд получила вторую жёлтую карточку и была вынуждена покинуть поле, оставив команду в меньшинстве. Через восемь минут сборная Норвегии сумела сравнять счёт — гол забила норвежская футболистка Фрида Леонхардсен Маанум.



Таким образом, женская сборная Англии завершила 2022 год без поражений. Напомним, англичанки являются действующими чемпионками Европы по футболу.