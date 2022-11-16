Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

LEGO станет спонсором женского чемпионата мира — 2023 в Австралии и Новой Зеландии

LEGO станет спонсором женского чемпионата мира — 2023 в Австралии и Новой Зеландии
Комментарии

Федерация футбола Австралии на официальном сайте объявила о начале сотрудничества с известным производителем игрушек LEGO Group.

Стороны заключили трёхлетнее соглашение, в рамках которого компания LEGO будет поддерживать программы развития женского футбола на континенте. Кроме того, датская компания станет официальным спонсором женского чемпионата мира, который пройдёт в 2023 году в Австралии и Новой Зеландии.

«Это возможность, за которую Федерация футбола Австралии ухватилась обеими руками. Мы знаем, на что способен футбол, и гордимся, что у нас есть такой партнёр, который разделяет наши ценности и видение спорта. Мы рады, что LEGO присоединилась к нам в этом путешествии», — отметил генеральный директор Федерации футбола Австралии Джеймс Джонсон.

Новость по теме
Журналист высмеял ФИФА за ошибку в презентации маскота женского ЧМ-2023
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022