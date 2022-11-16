LEGO станет спонсором женского чемпионата мира — 2023 в Австралии и Новой Зеландии

Федерация футбола Австралии на официальном сайте объявила о начале сотрудничества с известным производителем игрушек LEGO Group.



Стороны заключили трёхлетнее соглашение, в рамках которого компания LEGO будет поддерживать программы развития женского футбола на континенте. Кроме того, датская компания станет официальным спонсором женского чемпионата мира, который пройдёт в 2023 году в Австралии и Новой Зеландии.



«Это возможность, за которую Федерация футбола Австралии ухватилась обеими руками. Мы знаем, на что способен футбол, и гордимся, что у нас есть такой партнёр, который разделяет наши ценности и видение спорта. Мы рады, что LEGO присоединилась к нам в этом путешествии», — отметил генеральный директор Федерации футбола Австралии Джеймс Джонсон.

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