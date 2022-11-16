Эден Азар извинился перед болельщиками «Реала» за свои травмы

Полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар принёс извинения болельщикам испанского клуба за свою игру и травматичность с момента перехода из «Челси».
«Мадридские болельщики, прошу прощения. Это нелегко, я не играю. Я хочу играть больше. Мне правда очень жаль, что всё так получилось. В «Челси» я сыграл сотню матчей без каких-либо травм. В Мадриде я получил их все. Это что-то, что я не могу объяснить», — цитирует бельгийца Marca.
31-летний Азар стал игроком «Реала» в 2019 году, перейдя из «Челси» за € 115 млн. С момента перехода бельгиец пропустил 72 матча «сливочных», потратив на восстановление после травм в общей сложности 480 дней. Всего за четыре неполных сезона за «Реал» Азар сыграл 72 матча, в которых забил семь голов и сделал 11 голевых передач.
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