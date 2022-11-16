Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эден Азар извинился перед болельщиками «Реала» за свои травмы

Эден Азар извинился перед болельщиками «Реала» за свои травмы
Комментарии

Полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар принёс извинения болельщикам испанского клуба за свою игру и травматичность с момента перехода из «Челси».

«Мадридские болельщики, прошу прощения. Это нелегко, я не играю. Я хочу играть больше. Мне правда очень жаль, что всё так получилось. В «Челси» я сыграл сотню матчей без каких-либо травм. В Мадриде я получил их все. Это что-то, что я не могу объяснить», — цитирует бельгийца Marca.

31-летний Азар стал игроком «Реала» в 2019 году, перейдя из «Челси» за € 115 млн. С момента перехода бельгиец пропустил 72 матча «сливочных», потратив на восстановление после травм в общей сложности 480 дней. Всего за четыре неполных сезона за «Реал» Азар сыграл 72 матча, в которых забил семь голов и сделал 11 голевых передач.

Новость по теме
Эден Азар: «Челси» не пытался вернуть меня

Самые дорогие футболисты по сумме трансферов

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022