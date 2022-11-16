Дибала может покинуть «Рому», если клуб не попадёт в Лигу чемпионов

Аргентинский нападающий Пауло Дибала может покинуть «Рому» в том случае, если римский клуб не попадёт в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Как информирует La Gazzetta dello Sport, в контракте Дибалы с «Ромой» прописан пункт о сумме отступных в случае непопадания «волков» в престижный еврокубок. При активации этой опции любой клуб сможет выкупить его всего за € 20 млн, если сам аргентинец изъявит желание сменить команду.

Напомним, в сезоне-2022/2023 Пауло Дибала провёл в составе римской «Ромы» 12 матчей, забил семь голов и отдал две результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего аргентинского футболиста в € 30 млн.

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