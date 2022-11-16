Беременную экс-сотрудницу «Манчестер Сити» приговорили к 18 месяцам тюрьмы

33-летняя бывшая сотрудница «Манчестер Сити» Фиона Барклай приговорена к 18 месяцам тюрьмы за хищение из казны клуба, сообщает Manchester Evening News.



Барклай занимала пост менеджера по развитию бизнеса в «Манчестер Сити». В марте прошлого года бухгалтеры клуба обнаружили подозрительную транзакцию в размере £ 25 тыс. (около € 29 тыс.). В ходе внутреннего расследования было выявлено, что перевод сделала Барклай, после чего девушку уволили из «Манчестер Сити». Оказалось, что Барклай выводила средства с июня 2019 года и в общей сложности украла у клуба £ 104 тыс. (примерно € 119 тыс.), из которых £ 15 тыс. (€ 17 тыс.) впоследствии вернула. Экс-сотрудница «Манчестер Сити» призналась, что тратила средства на организацию свадьбы и подарки для семьи.



Королевский суд Манчестера вынес решение о тюремном заключении Барклай, однако из-за беременности девушка проведёт под стражей половину назначенного срока.