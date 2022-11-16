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Антони: живя в фавелах, я перепрыгнул через мёртвого, потому что мне нужно было в школу

Антони: живя в фавелах, я перепрыгнул через мёртвого, потому что мне нужно было в школу
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Нападающий сборной Бразилии и «Манчестер Юнайтед» Антони рассказал о эпизоде из детства, проведённого в бразильских фавелах.

«Когда мне было восемь или девять лет, я наткнулся на мужчину, лежащего в переулке. Тогда я подошёл поближе и понял, что он мёртв. Живя в фавелах, ты перестаёшь быть чувствительным к подобным вещам. У меня не было другого выбора и пути, так как я должен был добраться до школы. Поэтому я закрыл глаза и перепрыгнул через него», — приводит слова Антони The Players Tribune.

22-летний Антони родился и играл в Бразилии до 2021 года, когда перешёл в нидерландский «Аякс». В августе 2022 года нападающий стал игроком клуба «Манчестер Юнайтед», который заплатил за футболиста € 95 млн.

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