Кассано: у Роналду повязка на глазах и непомерное эго

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано высказался о скандальном интервью форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.



«Роналду не хватает смелости признать, что в течение последних трёх лет он не был самим собой. Он создаёт проблемы для тренеров, доставляет неприятности товарищам по команде. Он даже не позвонил Бензема, чтобы поздравить его с получением «Золотого мяча».



У Роналду повязка на глазах. Он думает, что сможет играть до 50 лет. Дорогой Роналду, скажу тебе одну вещь: поставь красивую точку на чемпионате мира. Нельзя закатывать истерики и думать, что ты всё ещё можешь играть на высоком уровне. У Криштиану непомерное эго, он больше не справляется физически. Каждый раз Роналду лишь подтверждает, что ставит свой эгоизм на первое место», — приводит слова Кассано Goal.com со ссылкой на Bobo TV.

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