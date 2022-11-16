Короман: сербы любят Россию, но зачем «Црвене Звезде» Сычевой? У нас таких игроков много

Бывший футболист «Крыльев Советов» и московского «Динамо» Огнен Короман отреагировал на слухи об интересе сербской «Црвены Звезды» к нападающему «Оренбурга» Владимиру Сычевому. По мнению Коромана, такой трансфер будет иметь политический подтекст, но мало даст белградскому клубу с футбольной точки зрения.

«Да, «Црвена Звезда» интересуется им. Но я слышал, что президент «Оренбурга» не знает об этом. Если честно, такие вещи вообще смешные, потому что это политика. Пригласить игрока из России, чтобы сербы и россияне видели, что в Сербию приглашают игроков из РПЛ. Это смешно.

«Все знают, что сербы любят Россию, мы всегда будем поддерживать её. Но у нас таких футболистов много. Просто зачем? Я очень уважаю футболиста Сычевого, но у нас есть такие игроки. Это политическая ставка.

Кроме «Црвены», у других клубов нет бюджетов на футболистов из России. Сейчас момент, чтобы мы отправляли футболистов для России. Я не помню, когда русские футболисты играли в Сербии», — приводит слова Коромана Eurostavka.