Галтье: очевидно, Мбаппе влюблён в «ПСЖ». Он принял сильное решение, оставшись здесь

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье прокомментировал решение нападающего команды Килиана Мбаппе остаться в клубе.

«Мбаппе олицетворяет проект «ПСЖ», в этом не может быть сомнений. Но, когда я говорю об этом, это не значит, что он выше клуба. Килиан находится на том же уровне, что и все остальные игроки. На том же уровне, что и Лео Месси с его невероятной карьерой, позволившей ему стать величайшим игроком в истории футбола. На том же уровне, что и Неймар.

Очевидно, что Мбаппе влюблён в «ПСЖ», хотя он очень хотел в «Реал» (Мадрид). Он принял решение остаться. Я должен сказать ему спасибо за нашу Лигу 1, за «ПСЖ», за игроков и за себя. Он принял сильное решение, и за это его нужно уважать. Он этого заслуживает», — приводит слова тренера парижан RMC Sport.

Напомним, в прошлом году истекал контракт Мбаппе с «ПСЖ», в прессе длительное время ходили слухи о том, что футболист перейдёт в мадридский «Реал» на правах свободного агента, однако француз принял решение остаться в парижском клубе.

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