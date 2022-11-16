Доменико Кришито заявил, что ещё не определился с завершением карьеры
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Бывший защитник санкт-петербургского «Зенита» Доменико Кришито заявил, что ещё не принял решения о продолжении игровой карьеры.
«Спасибо большое «Торонто» за эти полгода. Вы принимали меня одним из своих, и за это я буду вечно благодарен вам. Это был прекрасный опыт для меня и моей семьи. Теперь нам пора домой, но вы всегда останетесь в наших сердцах. О моём будущем приму решение до конца года. Все за одного!» — написал Кришито на своей официальной странице в социальных сетях.
Ранее «Торонто», предыдущий клуб 35-летнего итальянца, сообщил о том, что защитник завершает карьеру. За петербургский «Зенит» Кришито сыграл 224 матча во всех турнирах, дважды выиграв титул чемпиона России и по одному разу Кубок и Суперкубок страны.
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