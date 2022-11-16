РФС и Федерация футбола Таджикистана подписали меморандум о сотрудничестве

Российский футбольный союз (РФС) и Федерация футбола Таджикистана (ФФТ) выпустили меморандум о сотрудничестве, информирует официальный сайт ФФТ. Со стороны РФС соглашение подписал генеральный секретарь Максим Митрофанов.

Стороны обсудили варианты расширения сотрудничества футбольных федераций и договорились о проведении товарищеских матчей между различными сборными.

«В рамках подписанного меморандума генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов выразил стремление к расширению сотрудничества с Федерацией футбола Таджикистана, высоко оценив развитие таджикского футбола за последние годы.

Также Митрофанов поблагодарил Федерацию футбола Таджикистана за тёплый прием, оказанный делегации РФС и национальной сборной России в Душанбе», — сообщается на официальном сайте ФФТ.

Напомним, 17 ноября в Душанбе пройдёт матч сборных России и Таджикистана.