Источник: шесть российских арбитров получили лицензии ФИФА для работы на матчах с VAR
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Шесть российских арбитров получили лицензии ФИФА, которые позволяют работать главным арбитром или видеопомощником на матчах с использованием системы VAR, информирует журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.
Из списка судей Российской Премьер-Лиги новую лицензию получили Роман Галимов, Артур Фёдоров, Сергей Чебан и Роман Сафьян. Также допуск получили два арбитра из Первой лиги — Андрей Фисенко и Евгений Буланов.
Всего в российском футболе есть уже 29 судей с лицензией VAR и 26 – с лицензией AVAR.
Отмечается, что РФС намерен назначать по два AVAR на отдельные матчи. Обязанности будут распределяться, исходя из особенностей каждой конкретной игры — схемы расстановки камер и анализа действий игроков при стандартных положениях.
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