Георгий Мелкадзе: на ЧМ-2022 буду болеть за Бразилию. Они самые сильные, ха-ха
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Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе рассказал, какую сборную будет поддерживать на чемпионате мира 2022 года в Катаре.
«Не планирую поездку на чемпионат мира в Катар. Буду болеть за Бразилию. Почему? Они самые сильные, ха-ха. Мне симпатичны бразильцы. Больше нравится южноамериканский футбол, чем европейский», — сказал Мелкадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Чемпионат мира по футболу в Катаре начнётся 20 ноября 2022 года. В матче открытия турнира сыграют национальные команды Катара и Эквадора. Финальный матч пройдёт 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции.
Сборная Бразилии на групповом этапе турнира сыграет с национальными командами Сербии, Швейцарии и Камеруна.
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