Большинство игроков «Манчестер Юнайтед» хотят, чтобы Роналду больше не играл за клуб

Большинство игроков «Манчестер Юнайтед» считают, что нападающий команды Криштиану Роналду никогда больше не должен играть за клуб, сообщает Manchester Evening News.



По информации источника, большинство одноклубников Роналду считают, что португалец должен покинуть клуб до закрытия январского трансферного окна. Многие игроки хотели бы играть без Роналду, в том числе полузащитник Бруну Фернандеш. Источники в раздевалке команды сообщают, что между двумя португальцами существует определённое недопонимание уже продолжительное время.

Такая реакция одноклубников вызвана скандальным интервью Роналду, в котором он заявил, что не уважает главного тренера команды Эрика тен Хага и готов уйти из клуба, руководство которого, по мнению нападающего, пытается «выжить» португальца ещё с прошлого сезона.

Отмечается также, что недовольство игроков вызвано временем, когда Роналду решил опубликовать своё интервью. Футболисты «Юнайтед» узнали о словах нападающего перед вылетом из Лондона в Манчестер после победы над «Фулхэмом».

Ранее появилась информация, что «Манчестер Юнайтед» рассмотрит варианты расставания с 37-летним Криштиану Роналду, а тен Хаг сообщил руководству, что форвард больше не должен играть за клуб.

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