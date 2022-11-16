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Роберта Левандовского дисквалифицировали на три матча Примеры

Роберта Левандовского дисквалифицировали на три матча Примеры
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Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски отстранён на три матча испанской Примеры, сообщает Marca.

Такое решение было принято Комитетом по проведению соревнований из-за красной карточки, полученной Левандовским в матче 14-го тура чемпионата Испании с «Осасуной» (2:1). Напомним, после получения второй жёлтой карточки на 31-й минуте игры Роберт, уходя с поля, показал в сторону арбитра обидный жест.

Таким образом, польский форвард не поможет «Барселоне» в матчах с «Эспаньолом» (31 декабря), мадридским «Атлетико» (8 января 2023 года) и «Бетисом» (14 января 2023 года).

Левандовски («Барселона») удален за вторую желтую

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