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Широков — Родниной: закроют футбольные клубы, что дальше? Все деньги в фигурное катание?

Широков — Родниной: закроют футбольные клубы, что дальше? Все деньги в фигурное катание?
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Бывший футболист сборной России Роман Широков прокомментировал слова Ирины Родниной о российских футбольных клубах.

«Она часто выражает недовольство футбольными клубами. Ну закроют — и что дальше — думает, что все деньги перетекут в фигурное катание? Нет, там есть и катки, и специалисты более чем достойные. В этом виде спорта успехи достойные. Но чего хотят — чтобы остался один вид спорта, а футбол и хоккей закрыть? Кроме того, футбол не является полностью дотационным видом спорта: клубы зарабатывают. Футбол самый популярный вид спорта, в него больше всего людей вовлечено. Фигурное катание достойный вид спорта, но к футболу всегда будет приковано особое внимание», — приводит слова Широкова «РБ Спорт».

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка Роднина заявила, что необходимо закрыть российские футбольные клубы, так как они тратят деньги из государственного бюджета.

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