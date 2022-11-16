Широков — Родниной: закроют футбольные клубы, что дальше? Все деньги в фигурное катание?

Бывший футболист сборной России Роман Широков прокомментировал слова Ирины Родниной о российских футбольных клубах.
«Она часто выражает недовольство футбольными клубами. Ну закроют — и что дальше — думает, что все деньги перетекут в фигурное катание? Нет, там есть и катки, и специалисты более чем достойные. В этом виде спорта успехи достойные. Но чего хотят — чтобы остался один вид спорта, а футбол и хоккей закрыть? Кроме того, футбол не является полностью дотационным видом спорта: клубы зарабатывают. Футбол самый популярный вид спорта, в него больше всего людей вовлечено. Фигурное катание достойный вид спорта, но к футболу всегда будет приковано особое внимание», — приводит слова Широкова «РБ Спорт».
Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка Роднина заявила, что необходимо закрыть российские футбольные клубы, так как они тратят деньги из государственного бюджета.
- 16 ноября 2022
-
17:16
-
17:16
-
17:12
-
17:04
-
17:02
-
17:00
-
16:58
-
16:55
-
16:53
-
16:50
-
16:44
-
16:33
-
16:19
-
16:18
-
16:17
-
16:09
-
16:05
-
16:02
-
15:50
-
15:47
-
15:45
-
15:39
-
15:30
-
15:08
-
15:08
-
15:06
-
15:00
-
14:39
-
14:32
-
14:24
-
14:13
-
14:12
-
14:00
-
13:56
-
13:40