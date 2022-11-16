Стакан пива на ЧМ-2022 в Катаре будет стоить около € 14

Появились новые подробности продажи пива в Катаре во время чемпионата мира по футболу – 2022. Так, один стакан пива обойдётся болельщикам почти в € 14 (878 рублей по нынешнему курсу), информирует BristolPost.

Также сообщается, что в Катаре введено ограничение на продажу пива фанатам – не более четырёх стаканов на человека.

Стоит отметить, что ранее организаторы ЧМ-2022 заявляли о намерении сделать низкие цены на пиво для болельщиков. Речь шла о € 7-8 за стакан. Позже по решению властей Катара ценовая политика была изменена, а некоторые точки продажи пива было приказано переместить в незаметные места за пределами стадионов.

Напомним, 20 ноября стартует чемпионат мира по футболу – 2022, который пройдёт в Катаре. В групповом этапе 32 команды разбиты на восемь групп (А, В, С, D, Е, F, G, H) по четыре команды. Первые и вторые команды каждой группы выйдут в 1/8 финала турнира. Финальный матч пройдёт 18 декабря.