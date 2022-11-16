«Акрон» обыграл «Аланию» в матче 1/8 финала Кубка России
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В матче 1/8 финала Кубка России тольяттинский «Акрон» встретился с «Аланией» из Владикавказа. Игра проходила на стадионе «Кристалл» в Жигулёвске и завершилась победой «Акрона» со счётом 1:0. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Андреем Фисенко.
Единственный гол в матче был забит на 55-й минуте, его автором стал футболист «Акрона» Дмитрий Сасин. Финальный свисток арбитра зафиксировал минимальную победу команды из Тольятти.
Таким образом, «Акрон» вышел в раунд плей-офф Кубка России, где сыграет с командой из Пути Российской Премьер-Лиги. «Алания» завершила выступления в нынешнем розыгрыше турнира. Ранее сегодня «КАМАЗ» обыграл «Звезду». Действующим обладателем Кубка России является московский «Спартак».
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