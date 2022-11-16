Тренер сборной Таджикистана рассказал о подготовке к матчу с Россией
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Тренер сборной Таджикистана Петар Сегрт рассказал, как его команда готовилась к товарищескому матчу со сборной России.
«Прежде всего хочу подчеркнуть, что, зайдя сюда, я пожал всем руку. Это моё уважение к вам. Так должно происходить между всеми. Игроками, тренерами, командами и странами.
Наша подготовка была сложнее, чем обычно. Кто-то присоединился к нам позже из-за сложностей с логистикой. Кого-то мы потеряли по причинам травм.
Так получилось, что шесть игроков стартового состава провели с нами только одну тренировку. Мы вызывали на этот сбор молодых футболистов, они хорошо себя проявляют», — передаёт слова тренера корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Напомним, товарищеский матч России и Таджикистана пройдёт завтра, 17 ноября.
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