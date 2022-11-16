Игрок сборной Таджикистана назвал Россию сильной командой
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Футболист национальной команды Таджикистана Парвизджон Умарбоев рассказал, как проходит подготовка к товарищескому матчу со сборной России, а также поделился мнением о предстоящей встрече.
«Подготовка идёт, всё нормально. Атмосфера очень хорошая. Ожидаем хорошей игры. Россия – сильная команда. Мы будем биться завтра за положительный результат», — передаёт слова Умарбоева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Напомним, матч между сборными России и Таджикистана состоится завтра, 17 ноября, в Душанбе. Стартовый свисток главного арбитра матча Ильгиза Танташева прозвучит в 18:00 мск. 20 ноября подопечные Валерия Карпина встретятся с национальной командой Узбекистана в Ташкенте, начало игры — в 15:00 мск.
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