Игрок сборной Таджикистана назвал Россию сильной командой

Футболист национальной команды Таджикистана Парвизджон Умарбоев рассказал, как проходит подготовка к товарищескому матчу со сборной России, а также поделился мнением о предстоящей встрече.

«Подготовка идёт, всё нормально. Атмосфера очень хорошая. Ожидаем хорошей игры. Россия – сильная команда. Мы будем биться завтра за положительный результат», — передаёт слова Умарбоева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, матч между сборными России и Таджикистана состоится завтра, 17 ноября, в Душанбе. Стартовый свисток главного арбитра матча Ильгиза Танташева прозвучит в 18:00 мск. 20 ноября подопечные Валерия Карпина встретятся с национальной командой Узбекистана в Ташкенте, начало игры — в 15:00 мск.