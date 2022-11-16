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«Факел» — «Зенит»: составы команд на матч группового этапа Кубка России

«Факел» — «Зенит»: составы команд на матч группового этапа Кубка России
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Стали известны составы воронежского «Факела» и санкт-петербургского «Зенита» на матч в рамках группового этапа Фонбет Кубка России. Встреча пройдёт в Воронеже на «Центральном стадионе профсоюзов».

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

«Факел»:

Городовой, Калинин, Божин, Морозов, Мастерной, Квеквескири, Акбашев, Магаль, Черняков, Аппаев, Ивахнов.

«Зенит»:

Кержаков, Сутормин, Чистяков, Сантос, Круговой, Кузяев, Ерохин, Мантуан, Бакаев, Клаудиньо, Кассьерра.

«Зенит» занимает третье место в турнирной таблице группы В Кубка России, набрав шесть очков за четыре матча. «Факел» — на последней, четвёртой строчке, не заработав ни одного очка. Первое место занимает «Спартак» (12), на втором — «Крылья Советов» (6).

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