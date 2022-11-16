Тренер сборной Таджикистана рассказал о своей философии игры накануне матча с Россией
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Тренер сборной Таджикистана Петар Сегрт рассказал о собственной философии работы во главе национальной команды, а также об ожиданиях от игры с Россией.
«Таджикистану нужно смотреть вперёд. Я не могу обращать внимание на прошлое. Не знаю, как работали предыдущие тренеры, но никто из них не квалифицировался на Кубок Азии. У меня свой подход и своя философия. Завтра мы продемонстрируем свои лучшие качества», — передаёт слова Сегрта корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Напомним, встреча между сборными Таджикистана и России состоится завтра, 17 ноября, в Душанбе на «Центральном республиканском стадионе». Стартовый свисток — в 18:00 по московскому времени.
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